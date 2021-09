Menino de 16 anos morre em acidente

Unidade Operacional da PRE de Siqueira Campos atendeu a ocorrência

Exclusivo: André dos Santos Silva, de 16 anos, perdeu a vida às 4h55m da madrugada deste sábado, dia 18, na PR-151, em São José da Boa Vista (cidade de 6.115 habitantes situada a 22 KM de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro).

Ele dirigia uma camionete com placas de São Paulo(SP).

De acordo com os vestígios e dados colhidos no local, conduzia uma Toyota/Hilux, transitava pela rodovia PR-151, sentido Wenceslau Braz, quando no KM 136, perdeu o controle da direção, chocando-se contra uma árvore (fotos).

O adolescente não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local, enquanto que o passageiro nada sofreu.

Foram acionadas as Polícias Civil e Científica e o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

A caminhonete sinistrada foi liberada no local para o pai da vítima, que compareceu no local obviamente extremamente impactado.