Apreendido menino com 2 kg de maconha

Na noite de sexta-feira em Santo Antônio da Platina

Durante patrulhamento pela Rua Júlio Giovanetti, na Vila Rica, a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) ao se aproximar do trevo de acesso à PR-439, percebeu uma Honda Mix 150 de cor laranja com dois ocupantes. A ação bem sucedida foi iniciada às 20h15m desta sexta-feira, dia 28, rro: Parque Jandira, em Santo Antônio da Platina.

O condutor estava em alta velocidade e ultrapassou veículos em locais proibidos, desrespeitando a faixa contínua. O garupa segurava algo em sua cintura.

A abordagem ocorreu na Rodovia, proximidades da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Dada voz de abordagem, o piloto parou, enfim, a motocicleta,

O garupa, menor (16 anos), jogou ao solo uma sacola plástica que trazia na cintura. Tratava-se de quatro tabletes de erva (dois cortados) com 1,991 kg.

Apreendida a moto, ano 2010, o adolescente (também seu celular LG) , preso o adulto, e encaminhados à 4ª.Cia/PM para confecção de boletim e posteriormente a Delegacia de Policia Civil para apreciação da autoridade.