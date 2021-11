Menina leva coice e helicóptero socorre

Acidente aconteceu na tarde deste domingo em Santo Antônio da Platina

Um helicóptero do governo estadual pousou e decolou no heliponto do Hospital Regional do Norte Pioneiro em torno de 17 horas deste domingo, dia 31, em Santo Antônio da Platina.

A aeronave veio e retornou levando uma menina que se feriu gravemente para uma unidade de saúde de Londrina.

A criança de três anos, que foi atendida primeiramente no Pronto Socorro Municipal, recebeu um coice de cavalo na cabeça em circunstâncias ainda não esclarecidas.