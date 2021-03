Menina de dez anos (diabética e com suspeita) é levada para Londrina

Transporte foi feito pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Médico de Urgência

Uma menina de dez anos precisou ser transferida de helicóptero em torno de 8h55m deste sábado, dia 27, de Santo Antônio da Platina, para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Infantil Sagrada Família, de Londrina.

Ela é diabética e estava com situação gravíssima quando entrou no Pronto Socorro Municipal. A garota tem suspeita da Covid e é filha de uma técnica de enfermagem do Regional.

A aeronave pousou e decolou no pátio (que serve como heliponto) do Hospital Regional do Norte Pioneiro.