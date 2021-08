Melhora quadro clínico de pastor

Está na Unidade de Tratamento Intensivo em Centro Hospitalar de Reabilitação Segundo avaliação médica, Alberto Inácio (foto abaixo) vice o melhor quadro clínico desde que iniciou o tratamento há 26 dias. O pastor Beto, como é conhecido, está bem orientado, colaborativo, consciente e menos estressado. O religioso de 46 anos está infectado, sendo cuidado na Unidade de Tratamento Intensivo, no Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina de Moura Xavier. Viviane, sua esposa, informou que seu marido, da igreja Metodista Central de Santo Antônio da Platina, responde bem ao tratamento. Os dois têm um casal de filhos, Victor, de 21 anos, e Maria Clara, 17. Está respirando mais confortável, inclusive dormiu respirando sozinho. Desinsuflaram o balão do Cuff, que fica dentro da traqueo e impede que o ar escape, ajudando na ventilação mecânica. Esse procedimento faz parte da reabilitação e já iniciou a alimentação pastosa e líquida em pequenas quantidades. Sua função renal teve uma melhora significativa, nas últimas 24 horas e apresentou 2700ml de diurese. A médica permanece atenta para não acontecer uma desidratação.

Nesta terça-feira, dia dez, Viviane fez depoimento comovente: “Entre tantas coisas que ainda quero compartilhar com vocês, essa foi motivo de gratidão profunda a Deus. O papel que o Beto escreveu (reprodução na capa) e o incentivo que sempre vem de dentro dele pra nós … Ele escreveu ‘Amo vocês … Continuem orando’. Amor de esposo, pai, irmão, pastor, amigo … Nas lutas que ele está enfrentando, continua sabendo muito bem de onde vem sua força e ânimo pra prosseguir.Que seja assim também entre nós, que em nossos momentos de lutas, as diárias e as mais importantes de nossa vida, nos apeguemos ao Deus da nossa salvação, e ao que Ele nos deu como maior herança, seu amor para amar a muitos. ‘Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu’ Hebreus 10:23″.