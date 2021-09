Platinense ganha 1/2 t de comida

Trocada por mudas e distribuídas às entidades assistenciais

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e o Instituto Água e Terra (IAT) promoveram neste sábado, dia 25, o Drive Thru Solidário/Paraná Mais Verde, que arrecadou mais de meia tonelada de alimentos na campanha em comemoração à Semana do Meio Ambiente, em Santo Antônio da Platina.

Realizada na praça Frei Cristóvão, a ação consistia na troca de um quilo de alimento por uma muda de árvore e resultou na distribuição de mais de 600 mudas de árvores nativas aos motoristas que participaram da campanha. Os alimentos serão distribuídos às entidades assistenciais do município.

Também participaram do Drive Thru Solidário Polícia Ambiental e atiradores do Tiro de Guerra.

Veja mais fotos da ação: