Meia tonelada de maconha em SAP

Era transportada num Renault Logan cujo motorista tentou fugir mas foi preso

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira, dia três, mais de meia tonelada de maconha na BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Os 515 quilos da droga estavam sendo transportados no banco traseiro e no porta-malas de Renault Logan com placas de Botucatu (SP).

Policiais rodoviários federais faziam um deslocamento quando se depararam com o veículo transitando de forma suspeita e decidiram abordá-lo. O condutor não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade; durante a tentativa frustrada de escapada o motorista realizou diversas manobras perigosas até que acabou por abandonar o veículo às margens da rodovia.

Ele ainda tentou correr e se esconder em meio a mata mas foi encontrado e preso pelos policiais, que precisaram contê-lo devido a tentativa de resistência à prisão.

O indivíduo de 20 anos, morador de Perobal (PR) não informou qual seria o destino do entorpecente. Ocorrência encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão.