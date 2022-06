Médico do NP é um “Homem de Ferro”

Norte-pioneirense participou recentemente de prova em Florianópolis

Sérgio Ricardo Chemin Leopolski tem 45 anos e é médico, formado na Universidade Federal de Pelotas(RS). Reside com a família no bairro Jardim São Francisco, em Santo Antônio da Platina.

Completou 21 anos de formado e possui especialização em Ortopedia e Cirurgia da Mão. É casado com Anne Bardal (filha de Tânia e do saudoso Edson Bardal) e pai de 3 filhas, Ana Sophia, Ana Luiza e Ana Beatriz.

Realizou prova de Ironman no maior evento de Triatlon da América Latina, participando junto com outros três mil atletas de 34 países. Foi a 20ª edição do Ironman Brasil no último dia 29, em Jurerê Internacional, em Florianópolis.

O Ironman ocorre em diversos países, sendo originário do Hawaii, na década de 70.

O atleta mais resistente – o nadador, o ciclista ou o corredor. Um homem chamado John Collins e sua mulher, decidiram criar essa prova que juntasse as três maiores competições do Havai. Assim, nasceu em 1978 a primeira competição IronMan (Homem de Ferro, na tradução do inglês).

Essa prova consiste em 3,8 kms de natação, 180 kms de bicicleta e 42 kms de corrida, e são 17 horas de duração. Florianópolis, em Santa Catarina, é a única cidade do Brasil em que tem a bandeira Ironman nessas distâncias, além de Mar del Plata, na Argentina.

Quando competiu, a largada foi dada em torno das sete horas e finalizada somente as 00h, e dr. Sérgio encerrou a prova com mais de 12 horas. Já competiu em mais de 15 provas de Triatlons, mas foi a primeira vez nessa distância. No dia da prova, considerou que a natação foi dificultosa, pois chovia bastante depois da largada, durante as 12 horas em que competiu, e ventou no momento do ciclismo.

Sérgio treina para essa prova há quatro anos, e há dois anos treina todos os dias, dentro das limitações que a vida profissional e familiar permitem.

Possui, para tanto, três treinadores: de natação, Edilson Bandeira; um personal, Alex Borlachenco; e um treinador de Triatlon, Ale Balmam.

Além disso, segue dieta com cuidados, não bebe, “mas como bastante, como todo triatleta”, disse ao Npdiario, adicionando: “Evito frituras, e procuro me alimentar bem, mas não sigo uma dieta rígida”.