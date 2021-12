Médica da região indica cuidados no ‘Dezembro Laranja’

Necessárias a conscientização e a prevenção do Câncer de Pele

A dermatologista Mariana Magalhães Soares Ximenes , que atende em Santo Antônio da Platina e Jacarezinhol, alerta para os cuidados de prevenção ao Câncer de Pele neste Dezembro Laranja.

Além de conscientizar a população sobre a prevenção ao câncer de pele desde a infância, a iniciativa tem como objetivo alertar sobre os sinais do câncer de pele para diagnóstico e tratamento precoces, aumentando as chances de cura, na grande maioria dos casos.

A proposta da Campanha foi organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), neste ano de 2021, e tem como intuito conscientizar sobre o uso de fotoproteção (protetores solares), pois praias e piscinas voltaram a ser espaços mais ocupados nesse verão.

A mensagem da campanha neste ano, de acordo com a médica, é: “Adicione mais fator de proteção ao seu verão”!

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados no Brasil 176.930 novos casos de câncer de pele basocelular e espinocelular (83.770 em homens e 93.160 em mulheres). Esses valores correspondem a um risco estimado de 80,12 para cada 100 mil homens e 86,65 para cada 100 mil mulheres .

O número de casos de câncer de pele vem aumentando nos últimos anos, isso se deve, provavelmente, à combinação de um melhor diagnóstico do câncer de pele, ao aumento de pessoas expostas por mais tempo ao sol e ao fato de a estimativa de vida ter aumentado globalmente.

É raro ocorrerem mortes por esse tipo de câncer. Entretanto, estima-se que cerca de 2.000 pessoas morram anualmente de câncer de pele não melanoma, embora essa taxa venha diminuindo nos últimos anos. A maioria das pessoas que vai a óbito é de idosos, que provavelmente só consultaram um médico já com a doença avançada.

Outros pacientes com maior probabilidade de morrer de câncer de pele são aqueles cujo sistema imunológico se encontra suprimido, por exemplo, pacientes que se submeteram a transplante de órgãos.

O câncer de pele geralmente ocorre em áreas da pele expostas ao sol repetidamente ao longo de muitos anos, como no rosto e no nariz, orelhas, costas do pescoço e área calva do couro cabeludo. Menos comumente, esses tumores podem aparecer em locais com apenas exposição limitada ao sol, como a parte de trás, o tórax ou as extremidades. No entanto, o câncer de pele pode ocorrer em qualquer lugar da pele.

