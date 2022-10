Matriarca Elvira Panegada Siqueira festeja os 100 anos

Tem sete filhos, 15 netos, 14 bisnetos e quatro tataranetos

No dia 23 de outubro de 1922 nascia Elvira Panegada Siqueira (fotos), em Pradópolis (município de 22 mil habitantes, perto de Ribeirão Preto(SP) – e moradora de Santo Antônio da Platina desde muito jovem, tendo criado laços e muita história na Cidade Joia.

Filha de Egisto Panegada e Raquel Asperti foi casada com Elias Alves Siqueira e com ele teve sete filhos sendo seis de sangue e um de criação , Elzio, Erli, Simplício, Clélio e Fábio (em memória) e Ernandes que atualmente mora em Arapoti e trabalha como agricultor e Elizete Maria (foto abaixo com a mãe) com quem reside e tem todos cuidados com ela.

Reside atualmente próximo ao Morro do Bim, no centro platinense.

Hoje tem 15 netos, 14 bisnetos 4 tataranetos e 2 tataranetos a caminho. Lúcida e ativa em algumas atividades domésticas adorava fazer crochê, junto a filha. De família Católica, foi celebrada missa especial em sua casa há poucos dias.Sempre muito alegre e boa de papo gosta de recepcionar amigas que sempre e com muito carinho a visitam.

“Agradecemos ao NPdiario , em especial ao fisioterapeuta Bruno Leite, pela homenagem de surpresa”, disse a neta, Maria Angélica.