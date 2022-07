Matéria causa rompimento de contrato com empresa de lixo

A apreensão foi feita na segunda-feira (4). Na noite de terça-feira (5), a coleta de lixo já havia sido retomada à noite (fotos e vídeo).

Procurada, a empresa disse ao Npdiario na manhã desta quinta-feira, dia sete, por meio da assessoria de Imprensa, o seguinte:

“A LOPAC, por meio da Fernandes Locadora, a maior locadora de caminhões compactadores de lixo do País e com unidade industrial em Goiás, alugou dez caminhões novos equipados com coletor de lixo para a empresa Engesa, em abril de 2021.

Os caminhões possuem sistema de rastreamento e, pelo contrato assinado entre as duas empresas, a interferência no dispositivo é motivo de rescisão do contrato, além de configurar crime de furto se a remoção for para impedir a localização e retomada pela locadora”.

Também assinalou que “a Engesa, desde o início do contrato, não pagou a locação e desligou os rastreadores para impedir a localização e apreensão judicial dos caminhões. Enquanto isso, continua a utilizar os veículos e aufere lucro junto às Prefeituras.

Por isso, em março deste ano, sem conseguir receber e sem localizar os caminhões, registrou ocorrência na Delegacia de Rio (RS). Ainda assim, a Engesa não devolveu os veículos. A Fernandes Locadora localizou alguns dos 10 caminhões alugados: dois foram reintegrados judicialmente, em Igrejinha (RS); outros dois em Santo Antônio da Platina e um em Canoas (RS). Estes três últimos foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal, que identificou a restrição de circulação e furto registrada na Delegacia de Polícia”.

A empresa locadora destacou o papel essencial feito pela Polícia Rodoviária e Polícia Civil. “Ambas trabalharam em conjunto e cumpriram seu papel. A empresa Engesa, ao assinar o contrato, estava ciente da impossibilidade de retirada dos rastreadores. Mesmo assim, além de não pagar os aluguéis, adulterou os veículos e não devolveu os bens, fazendo com que a Fernandes Locadora tivesse que registrar boletim de ocorrência”, adicionando: “A Polícia Rodoviária Federal, ao abordar os veículos furtados (ocorrência foi registrada na 7 ª Delegacia de Polícia Regional), cumpriu seu papel e mostrou que trabalha de forma integrada com a Polícia Civil, recuperando bens que estavam desaparecidos e cujo sistema de rastreamento havia sido retirado. Portanto, a empresa agradece a essas instituições pelo trabalho realizado e reconhece o esforço das equipes em cumprir a lei”.

Leia também todos os detalhes em reportagem exclusiva:

https://www.npdiario.com.br/especial/caminhoes-de-lixo-empresa-acusa-outra-de-crime/