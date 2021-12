Mata por não ter amor correspondido hoje cedo em Andirá

Feminicídio ocorreu 8h30m no quintal da residência da vítima

Exclusivo: Edson Aparecido Rodrigues (foto), de 40 anos, matou com golpes de faca no pescoço, cabeça e estômago Janaina Ribeiro(foto), 28, em torno de 8h30m desta quinta-feira, dia nove, no quintal de uma casa simples na Vila Industrial, em Andirá. As informações foram transmitidas ao Npdiario pela investigadora da Polícia Civil, Cecília Bueno.

Edson chamou Janaína, ela não atendeu, mas ele pulou o muro.

O óbito foi no local tendo como testemunha uma menina de três anos, uma das três filhas da vítima. Casada, não queria relacionamento amoroso com o comerciante de gás de cozinha, que não tinha passagens anteriores pela polícia.

Vizinhos cuidaram da criança e depois a entregaram à assistência social local.

O criminoso tentou tirar a própria vida com a mesma arma branca, mas não conseguiu, sendo levado de helicóptero para o Hospital Universitário de Londrina após atendimento dos bombeiros e do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

O feminicídio, com motivação passional, assustou os andiraenses.

“Ratinho”, apelido do assassino, sempre aparentou comportamento calmo. Agora, está internado e sem risco de morte. Também é casado.

O delegado que instaurou e preside o inquérito chama-se Mateus Amuy Prado Rodrigues.