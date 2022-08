Marmita: médico demitido já foi acusado de homicídio

Nesta terça-feira causou revolta ao atirar longe marmita recebida de entregador

Exclusivo: No final da manhã desta terça-feira, dia 23, ocorreu polêmica na Unidade Básica de Saúde do Conjunto Álvaro de Abreu, em Santo Antônio da Platina. Um motoboy entregou uma marmita ao clínico geral Ademir Parmezan (foto abaixo), de 73 anos, mas o médico jogou fora, causando indignação no jovem. Em seguida, outros mototáxis se juntaram e ofenderam o idoso pelo gesto deseducado, que teria sido motivado por um atraso.

Em 2000, o médico assumidamente homossexual, que é de Quatiguá e já trabalhou como pediatra, foi acusado de ser mandante da morte de um homem ( supostamente seu namorado).Ele permaneceu preso por dois anos ao pretensamente contratar dois pistoleiros para assassinar a vítima numa estrada rural de Joaquim Távora.

Posteriormente, o Conselho de Sentença absolveu o então réu, o Ministério Público recorreu, porém o Tribunal de Justiça manteve a decisão de inocência.

No caso desta terça-feira, foi afastado de suas funções na UBS platinense.

Após circularem vídeos pelo aplicativo WhatsApp sobre o assunto, a Assessoria de Imprensa divulgou o seguinte Esclarecimento:

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde tendo em vista o evento com o profissional médico e o entregador de marmita ocasionado na manhã desta terça feira, dia 23 de agosto junto a Unidade Básica de Saúde Alvaro de Abreu, comunica que secretaria não compartilha com as atitudes tomadas pelo profissional de saúde.

A secretaria municipal de Saúde lamenta o episódio e informa que já foram tomadas as providências administrativas necessárias, inclusive com o desligamento do profissional médico da empresa no qual estava contratado.