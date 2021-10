Marília Mendonça, Eduardo Costa e MC Kevinho na Frutfest

Evento contará com shows da Marília Mendonça, MC Kevinho, Bruno e Barreto, Guilherme e Benuto e Eduardo Costa

A Frutfest já faz parte da história do município de Carlópolis e da região como uma das maiores festas de portões abertos do norte pioneiro. Em sua décima primeira edição, a FrutFest, evento que comemora o destaque da cidade na produção de frutas, vem ganhando espaço no cenário festivo nacional a cada ano que passa.

Adiada por dois anos consecutivos, 2020 e 2021, por conta da pandemia do coronavírus, o evento retorna com uma estrutura física diferente de sua última edição, ou seja, com rodeio e shows em localizações distintas, além de uma grade de apresentações artísticas escolhida pelo próprio público através de enquetes em redes sociais.

Além dos shows, a iniciativa é de portões abertos, ou seja, com entrada franca e conta com Rodeio em touros e cavalos, praça de alimentação, estacionamento, camarotes com balada exclusiva no pós show, parque de diversões e cavalgada.

Para a próxima edição, marcada para o período de primeiro a quatro de setembro de 2022. A Comissão organizadora é presidida por Marcílio Queiros, traz shows de Marília Mendonça no primeiro dia, Bruno e Barreto e Guilherme e Benuto no dia 02, Eduardo Costa no dia 03 e finalizando no dia 04 com MC Kevinho, sendo todos escolhidos através de enquete nas redes sociais, observando a disponibilidade de data dos artistas e o orçamento prévio do evento.

Para o Prefeito, Hiroshi Kubo, o evento faz parte de um calendário festivo para o próximo ano que trará de volta momentos de alegria para todas as famílias de Carlópolis e de nossa região.

Em apenas quatro dias e com cinco shows, a FrutFest reúne os grandes nomes da música nacional, como Marília Mendonça, conhecida como a “Rainha da Sofrência” pelo seu estilo musical, que além de cantora é consagrada como compositora de vários sucessos no país, estando entre as artistas mais executadas em todas as plataformas com o recorde de maior público em uma live no Youtube.

Dois shows animam a noite de sexta-feira, segundo dia de festa. Bruno e Barreto e Guilherme e Benuto. A primeira dupla emplacou sucessos como “Farra, Pinga e Foguete”, “Eu Quero é Rolo”, “Lá se Foi o Boi com a Corda” na parada musical Brasil Hot 100 Airplay, publicada pela revista Billboard Brasil, e vem se destacando com novas canções e um jeito diferente e contagiante de cativar o público.

Guilherme e Benuto é a dupla do ano de 2022, sendo requisitada nas maiores festas do Brasil, como Barretos e Americana. Emplacou sucessos como “Flor que se cheira”, a faixa de estreia dos irmãos de 30 e 32 anos, foi a 20ª música mais ouvida nas rádios em 2019. Já “Três batidas”, segunda música, ficou em 22º no mesmo ano. Hoje, com as músicas “Pulei na Piscina”, “Três Batidas” e “Sigilo”, bate recorde de visualizações e execuções nas plataformas digitais e rádios do Brasil.

Eduardo Costa dispensa comentários, pois há anos é um dos mais consagrados artistas do Brasil. Cantor e multi-instrumentista, Eduardo Costa reafirma sua posição artística trazendo para a FrutFest um novo show, com estrutura totalmente diferenciada com duração de três horas.

Kevin Kawan de Azevedo, mais conhecido como Kevinho, é um cantor brasileiro de funk. O artista iniciou a carreira aos 14 anos, em 2012, quando divulgou suas primeiras músicas na internet. Mas foi a partir de setembro de 2016, quando lançou o clipe da música “Tumbalatum”, que Kevinho começou a fazer sucesso nacionalmente. Apenas dois meses depois, ele lançou o single “Turutum” e, em dezembro, o videoclipe de “Olha a Explosão”, um dos seus maiores sucessos até hoje.

Em 2017, Kevinho continuou a lançar sucessos. O maior deles foi “Encaixa”, com a participação de Léo Santana, que contabiliza mais de 200 milhões de visualizações no Youtube. Vem com show novo e muitas novidades para a FrutFest 2022.

Com eventos liberados em todo o mundo por conta da queda nos casos de covid-19, atribuídos a vacinação em massa da população, o ano de 2022 promete ser o ano dos eventos, e Carlópolis não fica de fora do calendário, retomando a FrutFest e trazendo novidades para o evento mais querido do norte do Paraná.

Com o lançamento oficial, a venda de camarotes se inicia no dia 27 de outubro, podendo ser parcelado em até 10 vezes.

O Npdiario promove a partir de agora cobertura total da FrutFest 2022.

As redes sociais da FrutFest no Facebook e Instagram também trarão informações.