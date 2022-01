Maria Brasileira anuncia um novo começo de era

A rede de franquias Maria Brasileira anunciou nesta segunda-feira, dia 24, sua nova identidade visual (rebranding), uma identidade que reflete o olhar da Maria Brasileira em sempre colocar as pessoas no centro de suas prioridades.

Afinal, é uma empresa feita de pessoas para pessoas.

A Maria Brasileira é uma rede com mais de 400 unidades pelo Brasil, sendo líder de segmento.

No Paraná tem diversas unidades franqueadas, no Norte Pioneiro, destacam-se as unidades em Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz e Cornélio Procópio.