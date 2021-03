Marginais invadem e vandalizam CMEI em Ibaiti

Causando prejuízos para a população e prefeitura

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Francisca Cabral Bueno, no bairro Oscar Negrão, em Ibaiti, foi alvo da ação de vândalos que invadiram o local e destruíram o patrimônio público (fotos) . Os estragos na instituição foram descobertos na manhã desta quinta-feira (25), quando funcionários da Secretaria Municipal de Educação estiveram no local para fazer a limpeza.

Os bandidos quebraram os vidros de várias salas, destruíram móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, materiais escolares e de escritório, berços e brinquedos utilizados pelas crianças e espalharam tinta por todo o local, além de esvaziarem todos os extintores. Eles também atearam fogo em um balde de plástico com vários objetos dentro. Nada foi roubado.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno, os invasores utilizaram potes de corantes usados para as atividades com as crianças para sujar o piso das salas, as paredes e alguns móveis e equipamentos.

O CMEI Francisca Cabral Bueno atende mais de 100 crianças das famílias moradoras nos bairros Oscar Negrão, Atlanta, Paineiras e outros bairros próximos. Os elementos entraram no ambiente e iniciaram a sessão de vandalismo sem se importarem com as crianças que são atendidas pela instituição.

“É uma cena lamentável. Todos nós da Secretária de Educação estamos indignados, mas acima de tudo, estamos tristes com a destruição do nosso CMEI. É o patrimônio das nossas crianças, das nossas famílias sendo destruído pela ação de vandalismo”, disse a secretária.

Em virtude da pandemia no novo coronavírus os CMEIs de Ibaiti, assim como as escolas públicas municipais e estaduais estão temporariamente fechados. As instituições municipais passam por limpezas periódicas para receberam as crianças com total segurança quando o retorno às aulas for autorizado pelo Governo do Estado.

A ação de destruição do CMEI Francisca Cabral Bueno foi praticada por pessoas com o propósito de provocar a desordem e a destruição do patrimônio comum não se importando com a sociedade.

Outros prédios públicos municipais também já foram alvos de vandalismo nos últimos meses. Preocupada com os constantes atos de vandalismo contra o patrimônio público, a Prefeitura de Ibaiti convida a população a ajudar na conservação dos bens públicos e denunciar crimes praticados contra o patrimônio do povo.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.

“Pedimos a ajuda da população para denunciar os atos de destruição do nosso patrimônio público”, pediu o prefeito Dr. Antonely Carvalho.