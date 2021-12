Máquinas de azar apreendidas em SAP

Bar foi abordado após denúncia anônima da prática no local

Nesta quarta-feira, dia 15, por volta das 18h40, a Polícia Militar abordou suspeitos pela prática de jogo de azar, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Após informações anônimas de que no bar localizado na Rua Dário Vilela Bittencourt estaria acontecendo a prática de jogo de azar, as equipes com o comandante da 4ª Cia, capitão Marciano Corsini, deslocaram-se até o local e apreenderam duas máquinas eletrônicas do tipo Caça Níquel.

Além disso, o dono do estabelecimento comercial (52 anos), foi encaminhado.