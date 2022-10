Manutenção elétrica pode afetar o abastecimento

Parte alta de Santo Antônio da Platina e em todo o povoado da Platina

A Sanepar informa que equipamentos do sistema de abastecimento de água de Santo Antônio da Platina ficarão sem energia na próxima quinta-feira (6), em função de um serviço programado da Copel de manutenção nas redes de energia, entre as 9 e as 13 horas. Poderá haver redução de pressão ou falta d’água na parte alta de Santo Antônio da Platina e em todo o distrito da Platina. A normalização está prevista para o início da noite, de forma gradual.

A orientação é priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.