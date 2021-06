Majoritária depende das composições, afirma Guto Silva

Secretário da Casa Civil visitou Jacarezinho ontem de manhã junto com parlamentares

O deputado estadual licenciado Guto Silva, chefe da Casa Civil, afirmou ao npdiario ontem de manhã, em Jacarezinho, sentir-se honrado em ter o nome mencionado para uma eventual candidatura ao Senado, só que “a decisão será do nosso líder, o governador Carlos Massa Ratinho Junior”.

Ele declarou que, “nas eleições majoritárias (prefeito, governador, senador e presidente) as composições são fundamentais”, indicando que as definições serão precedidas sempre de ampla negociação e alianças. O pleito está marcado para daqui a um ano e quatro meses e escolherá os futuros deputados estaduais e federais, uma das três cadeiras no Senado (Oriovisto e Arns continuam e Álvaro sai, se não for reeleito) e presidente da República.

O secretário não verbalizou, mas sabe-se que há uma tendência de renovação na câmara alta em 2022 em todo o país.

Guto tem apenas 44 anos, professor universitário, está em seu segundo mandato, é casado e tem um casal de filhos, e iniciou a carreira política como vereador de Pato Branco em 2008.

Ele e os deputados Mauro Moraes, Alexandre Curi e Paulo Litro reafirmaram no encontro em Jacarezinho os compromissos de atuar no sentido de atender demandas e garantir o envio de recursos para o município, em evento restrito realizado na câmara de vereadores.

De acordo com o prefeito local, Marcelo Palhares(PSD), a vinda das lideranças reflete a boa relação que o município tem com o governo do Estado. “Temos conseguido neste começo de gestão uma série de emendas e liberação de recursos que em breve começarão a ser executadas e mudarão para melhor a vida dos nossos moradores. E isso acontece porque temos o apoio do Guto Silva, do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e também dos parlamentares, que são fundamentais neste processo”, avaliou.

O secretário, por sua vez, elogiou a gestão municipal e antecipou que novos projetos serão destinados a Jacarezinho nos próximos meses. “Logo teremos ainda mais novidades em habitação, asfalto e outras ações que o governo Ratinho Júnior vai garantir para Jacarezinho”, revelou, ao lado do competente assessor Cassiano Tomaz Salvador.

Após o evento, houve uma visita técnicas às obras das 48 casas populares que são construídas na Avenida da Cidadania que devem ficar prontas nos próximos meses. Também estiveram presentes no evento a vice prefeita Patrícia Martoni e os vereadores Antônio Neto, Luciane Alves, Betão da Curva, Val, Colosso, Edílson da Luz e Zola.

Fotos: Vinícius Machado e Lucas Aleixo