Ribeirão Claro reativa conselho

Reativado conselho de segurança pública no município

O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, acompanhado do comandante da 1ª Cia Capitão Anderson Cristo Piske, estiveram em Ribeirão Claro nesta sexta-feira, dia 21, visitando integrantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

O encontro (foto) aconteceu para formalizar a reativação do conselho com a participação do prefeito João Carlos Bonato, o secretário de conselhos, Guilherme Martins, PM da Reserva, Emoniz Costa dos Reis e o vice-presidente Fábio Oliveira de Lucca, também secretário da prefeitura.

A reunião foi para integrar a Polícia Militar e a entidade com a Carta Constitutiva outorgada pela Secretaria de Segurança Pública e Coordenação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança.

A gestão terminará em 2023.

Castelo Branco enalteceu a iniciativa por parte da comunidade Ribeirão-clarense e ressaltou a importância da organização para a segurança pública da cidade.