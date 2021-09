Maíza Moda Praia fabrica peças

Para curtir a primavera/verão com biquínis, maiôs e saídas de praia de confecção própria

Loja de biquínis com fabricação própria em Santo Antônio da Platina, no centro, rua 13 de maio, nº 798, perto do posto Milllenium está fazendo muito sucesso. Sempre há promoções.

A empresa recebe o nome de Maiza Moda Praia, em homenagem a fundadora, Maria Luiza Camargo Mendes (mãe de Adriana, casada com o fisioterapeuta Glauber Paulo Muchailh de Almeida), e conta com confecção própria de biquínis, maiôs e saídas de praia (fotos).

A família trabalha unida, Camilla Mendes Almeida, Murillo Mendes de Almeida e Kharine Mendes Almeida. Além deles, contam com uma recepcionista na loja, a Laiane Salomão Rodrigues (fotos).

Telefones para contato:

Telefone fixo: (43) 3534-4144

WhatsApp: (041 43) 99971-8907