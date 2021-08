Mais viaturas para Norte Pioneiro

Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti, Andirá e Santo Antônio da Platina

Nesta quarta-feira, dia 11, em frente do Palácio Iguaçu, será realizada a entrega de dez novos veículos para as polícias Civil e Militar de sete municípios do Norte Pioneiro e do Noroeste. Serão atendidas as cidades de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti, Andirá e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro; e Loanda e Colorado, no Noroeste.

“O Governo do Paraná investiu R$ 33 milhões na compra de 200 viaturas para as polícias Civil e Militar. Serão seis veículos para o 2º Batalhão da Policia Militar, de Jacarezinho e Polícia Civil; dois para o 18º BPM, em Cornélio Procópio, um para Loanda e um para Colorado. Investimento importante e necessário para combater a violência e diminuir a criminalidade do Estado”, disse o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) ao confirmar a informação.

Dos 10 veículos, cinco são Chevrolet Trailblazer adquiridos com recursos do governo federal. As caminhonetes têm tração nas quatro rodas e câmbio automático. Os veículos contam com dispositivos de comunicação e de suporte para atendimento das ocorrências e tem amplo campo de visão, que permite visualização mais aberta por ser mais alta que a maioria dos veículos. Os demais – quatro guinchos e um Corola foram adquiridos pelo Governo do Paraná.

Norte Pioneiro — O 2º BPM vai receber um caminhão guincho para a sede do Batalhão, em Cornélio Procópio. Já outro veículo, um Trailblazer será entregue para a unidade de Andirá.

Jacarezinho vai receber cinco veículos. Um caminhão guincho e um Trailblazer para a sede do 2º Batalhão e três Trailbazer para as unidades de Santo Antônio da Platina, Ibaiti e da Patrulha Escolar de Jacarezinho, além de um Corola para a Polícia Civil.

Noroeste — Colorado e Loanda, no Noroeste, vão receber um caminhão guincho cada um para atendimento às ocorrências da Polícia Militar. Os veículos serão entregues em solenidade que acontece nesta quarta-feira, 11, às 14 horas, no Palácio Iguaçu.