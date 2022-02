Jacarezinho tem mais uma morte pela pandemia

Homem de 57 anos tinha hipertensão; foi o 126º óbito no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho informou mais um óbito relacionado à Covid-19. Trata-se de um morador da Vila Ribeiro, com 57 anos, falecido neste sábado, dia 26, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. O corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista.

O boletim epidemiológico deste domingo, dia 27, registrou 14 novos casos.

A cidade segue com 11.449 positivados, deste total, 11.226 estão recuperados.