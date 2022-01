Mais pavimentação em Ribeirão Claro

Engenheiro Bergamaschi esteve avaliando a obra com pedras irregulares

O Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano, engenheiro Wagner Bergamaschi, esteve nesta terça-feira, dia 4, no bairro dos Abreus, em Ribeirão Claro.

Ele foi ver de perto os serviços de pavimentação com pedras irregulares que estão sendo executados no local e fazer contatos com empresas que possam se interessar pela execução desse tipo de serviço, que será licitado pela segunda vez, na Vila Rural Novo Texas, em Jacarezinho. A primeira licitação foi deserta, ou seja, não houve empresas participantes.

Bergamaschi está procedendo à atualização da planilha da obra na Vila Rural para que seja publicado novo edital de licitação, o que deve ocorrer nos próximos dias. O valor a ser investido supera a cifra de R$ 1,2 milhão e em sua maior parte será custeado com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAB) – cerca de R$ 990 mil.