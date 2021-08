Apreendidas duas motos em Ibaiti

Condutor não habilitado e outro menor de idade foram abordados durante ação

Na tarde desta quinta-feira, dia 19, a polícia militar de Ibaiti realizou ações que visam a segurança no trânsito da cidade. Durante a ação abordaram motociclistas que cometiam infrações e apreenderam suas motos.

Por volta das 17h30, na rua Brasília, no Centro da cidade, abordaram uma motocicleta cujo condutor não era habilitado. Além desse fato, a moto estava com pendências administrativas e com o escapamento alterado (foto).

Devido a situação, indivíduo encaminhado para o Termo Circunstanciado, a moto apreendida e realizada 5 notificações.

Ainda foram anexos à documentação, vídeos de data anterior, nos quais o referido condutor realiza manobras perigosas e empina a moto. (foto)

Na mesma data, em Ibaiti, outra apreensão foi realizada na Rua Alfredo Marques, Vila Santo Antônio. Nesse caso, menor estava conduzindo uma moto. Ele e a moto foram apreendidos, bem como realizadas 06 notificações.