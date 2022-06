Em Santo Antônio, mais de R$ 12 milhões em obras num só mês

Investimentos em pavimentação, reformas e ampliações de espaços públicos já estão com licitações concluídas para execução

A prefeitura de Santo Antônio da Platina iniciou nesta semana um pacote de obras que soma mais de R$ 12 milhões em investimentos.

São serviços na área de pavimentação, reforma e construção de novos espaços públicos no município somando 16 projetos licitados previstos para os próximos 40 dias. no máximo.

A maioria dos investimentos está no asfalto direcionado ao centro da cidade, que já teve algumas ruas recapeadas e continuará com a pavimentação que somam mais de R$ 3 milhões viabilizados com recursos próprios da administração municipal.

Nos bairros, a Vila Galvão já está com as obras liberadas para pavimentação que será feita pela empresa RMR Rezende, vencedora do certame. O dinheiro colocado é de mais de R$ 1 milhão.

O asfalto também será retomada no Jardim Eldorado, onde o projeto de aproximadamente R$ 700 mil já foi licitado. Entre os próximos dias, está previsto também o recomeço do asfalto do Aparecidinho III e do Jardim São Pedro II.

A atenção em vários setores é resultado da parceria da administração municipal junto ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, um dos maiores viabilizadores das obras para Santo Antônio da Platina.

“Nosso objetivo é até o final deste ano promover o asfaltamento de 14 bairros e também terminar o asfalto na área central da cidade. Santo Antônio da Platina é o centro comercial e de prestador de serviços da região, e essa área nossa cidade e principalmente o centro precisa estar bonito e estruturado para o bem estar dos moradores e visitantes.” declarou o prefeito Professor Zezão nesta segunda-feira, dia seis.

Reformas e construções – Diversos prédios públicos passarão por obras e ampliações nos próximos dias. O edifício do Corpo de Bombeiros será reformado e amplificado, além da ampliação do banheiro da praça Frei Cristóvão e também a retomada da obra do banheiro do calçadão.

No setor de esportes, terá início a reforma do Ginásio de Esportes Henrique Schmidt (R$366 mil) e a ampliação da quadra de esportes da Avenida Palma Rennó.

A ponte que cruza a rua Dário Fonseca Martins, na Vila Souza também terá sua reforma retomada com a vinda de 21 vigas de concreto destinadas ao município através do Governo do Estado.

Novos prédios – Está em construção a nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (R$785 mil), um prédio moderno e sustentável que tem previsão de conclusão ainda este ano.

No local onde era o Centro Social Urbano será erguida a Escola Central. As obras estão em fase de demolição para o novo edifício educacional que terá investimento de mais de R$5 milhões.

Na área de lazer e entretenimento, dois projetos importantes começarão ainda este mês: a instalação do novo parque infantil (foto) na praça Frei Cristóvão (Matriz) que contará com piso novo, cercado e brinquedos novos e a construção do Parque Urbano que será realizado no bairro Eunice Eleutério.

No local será construído pista de caminhada, quadra de areia, futebol society,vôlei, basquete e área verde.O projeto já foi licitado e será executado pela empresa Fujita de Almeida, vencedora da licitação.