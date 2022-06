Mais de mil atletas e professores em Pinhal

A fase regional dos 68º Jogos Escolares do Paraná foi concluída

Os 68º Jogos Escolares do Paraná foram encerrados nesta terça-feira (31) em Ribeirão do Pinhal. Após seis dias de disputas, 1.094 atletas e professores passaram pelo município na busca da classificação para a macrorregional, nas modalidades de vôlei, futsal, basquetebol, tênis de mesa, xadrez e atletismo. Além da torcida que se fez presente, o evento contou com a participação de 43 escolas dos 12 municípios do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho (NRE-Jacarezinho).

O Secretário Municipal de Esporte, Turismo e Lazer de Ribeirão do Pinhal, Deivid Junior Melo, agradece a todos que participaram. Ele parabeniza as equipes que, mesmo depois de serem afetadas pela pandemia, se esforçaram para darem o melhor em cada modalidade. “Trabalharam de forma exemplar, uma firmeza e principalmente, com desejo de estar aqui muito grande”.

Para Denise de Jesus, assistente da Chefe do NRE e coordenadora de alojamento, o JEPs foram concluídos com satisfação. “A gente sai daqui com a sensação de dever cumprido realmente, felizes pelos que ganharam e pelos que participaram. Vimos uma socialização linda dos alunos”. Ela lembrou que a preparação dos jogos iniciaram meses antes da realização e que há todo um planejamento para que ocorra tudo conforme organizado.

A macrorregional acontece neste mês. Os classificados em Ribeirão do Pinhal agora competem em Siqueira Campos na busca pela vaga no paranaense. Nas modalidades coletivas apenas os campeões da fase regional competem na próxima etapa, já nas individuais, se classificam os dois primeiros colocados.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras.