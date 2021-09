Três cidades do NP recebem carretas

Curso de confecção em Nova América da Colina e Santa Cecília do Pavão e de panificação em Santo Antônio da Platina

Nesta segunda-feira, dia 20, o Deputado Luiz Cláudio Romanelli informou que trabalhadores de Nova América da Colina, Santa Cecília do Pavão e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, serão atendidos pelo programa Carretas do Conhecimento. Serão ofertados cursos na área de confecção e panificação.

A proposta do programa é qualificar trabalhadores e habilitá-los a ocupar as vagas de emprego abertas no Paraná. “É uma parceria importante do Governo do Estado com o Senac, que ajuda milhares de jovens a se qualificar e ter acesso ao primeiro emprego ou melhorar as condições de empregabilidade”, disse Romanelli.

Em Nova América da Colina e Santa Cecília do Pavão, o curso ofertado será na área de confecção. As aulas começam dia 6 de outubro. Já em Santo Antônio da Platina, os trabalhadores serão qualificados, a partir do dia 25 de outubro, no curso de panificação.

O programa tem 1.936 vagas disponíveis em 36 cidades. As aulas são em formato híbrido, com 75% do curso online e 25% presencial. “O Norte Pioneiro está em preparação para a retomada da economia. Com a oferta de qualificação profissional e a abertura de novas vagas de emprego, toda a região será beneficiada e vai ajudar o Paraná a voltar a crescer”, disse Romanelli.