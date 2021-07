Mais 3.514 doses de vacinas para região

A 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio terá mais 1.284 e a 19ª/Jacarezinho 2.230

O Paraná iniciou na tarde desta quarta-feira (28) o envio de 85 mil vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Estado. As doses são da CoronaVac/Butantan, destinadas à primeira aplicação (D1) e fazem parte da 32ª Remessa do Ministério da Saúde, composta por 649.420 (mas apenas 20% delas são para D1).

No Norte Pioneiro, a 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio terá mais 1.284 e a 19ª RS de Jacarezinho 2.230.

As doses fazem parte do pacote de 170 mil imunizantes CoronaVac do envio realizado ao Paraná na terça, mas serão repassadas aos municípios respeitando o esquema vacinal completo, com metade para D1 agora e metade para segunda dose (D2) daqui a duas semanas, ou seja, as outras 85 mil ficarão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Do lote integral o Estado já recebeu 531.250 doses, entre 170 mil CoronaVac e 298.250 AstraZeneca, restando somente a chegada de 118.170 da Pfizer/BioNTech, que devem pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 19h10 desta quarta-feira (28).

Entre as vacinas da Pfizer, 50.310 doses são destinadas à D1 e 67.860 à D2 dos grupos de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, atendidas com a D1 no primeiro semestre.

Considerando que essas mais de 50 mil D1 chegam à noite, a Secretaria de Saúde já preparou a logística de distribuição dos imunizantes para essa quinta-feira (29), possibilitando que os municípios tenham mais doses disponíveis para a primeira aplicação.

“Dessa vez tivemos que dividir as entregas por causa da logística do governo federal. Distribuímos nesta quarta tudo o que recebemos na terça e a partir de quinta o que chegar nesta quarta. Todas as primeiras doses serão direcionadas para acelerar a imunização nos públicos que ainda não receberam a vacina”, disse o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

As vacinas da AstraZeneca são destinadas exclusivamente para a D2, aos grupos de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte aéreo, trabalhadores portuários, forças de segurança e o e forças armadas. Essas doses serão enviadas na próxima semana.