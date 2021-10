Mais 19.949 vacinas ao Norte Pioneiro

Serão usadas para aplicação de segundas doses e dose reforço

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou a distribuição de mais 583.660 vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (6). Os imunizantes foram descentralizados do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para as 22 Regionais de Saúde e serão usados para aplicação de segundas doses (D2) e dose reforço (DR).

São 225.410 vacinas da CoronaVac/Butantan e 196.790 doses da AstraZeneca, ambas integralmente para segunda dose, e 161.460 da Pfizer/BioNTech, sendo 141.570 para D2 e 19.890 DR de trabalhadores da saúde.

Para o Norte Pioneiro, são mais 5.389 doses à 18ª Regional de Saúde do Cornélio Procópio e 14.560 doses para 19ª de Jacarezinho, totalizando 19.949.

A logística de distribuição dos imunizantes ocorre por meio terrestre para as regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Apucarana, Ivaiporã e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais mais distantes da Capital: Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo.

DESCENTRALIZAÇÃO – Este é a segunda distribuição de vacinas pela Sesa somente nesta semana. Na segunda-feira (4), a pasta já havia descentralizado 390.880 imunizantes para as Regionais, sendo 194.250 vacinas para D2, 19.960 para primeira dose (D1) e 176.670 para DR. Somando o envio desta quarta-feira (6), 974.540 imunizantes foram distribuídos em três dias.

NOVAS DOSES – O Ministério da Saúde já confirmou o envio de mais 124.020 vacinas da Pfizer/BioNTech ao Paraná nesta quinta-feira (7). As doses devem chegar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 19h10, no voo LA4721. Os imunizantes fazem parte da 57ª pauta de distribuição e devem ser destinados integralmente para D2 da 37ª e 38ª pautas.

AVANÇO – Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná registra 13.762.509 vacinas contra a Covid-19 aplicadas, sendo 8.215.866 primeiras doses (D1) e 5.480.273 D2 e dose única (DU). Até agora, o Estado atingiu 97,93% da população adulta, estimada em 8.720.953 pessoas, com a D1 ou DU e 62,84% deste público está completamente imunizado com a D2 ou DU.