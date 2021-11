Maiara e Maraísa abrem FrutFest (vídeo)

Evento acontece dias primeiro a quatro de setembro de 2022 no Centro de Eventos Ilha do Ponciano em Carlópolis com entrada gratuita

Após a trágica morte ocorrida com a cantora e compositora Marília Mendonça, que faria o show de abertura da FrutFest 2022 em Carlópolis, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Turismo e a Comissão Organizadora decidiram que as irmãs Maiara e Maraísa (fotos e vídeo) serão o principal nome para substituir a Rainha da Sofrência.

Nas redes sociais do evento, lançou-se uma enquete e o público votou em quantidade expressiva aprovando a escolha da dupla para se apresentar na primeira noite, onde Maiara e Maraísa farão o show de abertura trazendo canções do projeto “As Patroas”, do qual Marília Mendonça fazia parte e, recentemente divulgado em veículos de imprensa em todo o país.

A intenção da dupla é dar continuidade ao projeto já gravado em homenagem a amiga, além das canções que marcaram a consagrada carreira das profissionais.

A FrutFest ainda traz, além de Maiara e Maraísa no dia primeiro, Guilherme e Benuto e Bruno e Barreto no dia dois, Eduardo Costa com um novo show de três horas de duração no sábado, dia três, e finalizando com o show do Mc Kevinho, uma das maiores estrelas do Funk no país.

No decorrer de suas edições, a FrutFest foi consagrada pelo público como uma das maiores e melhores festas do Paraná, se superando a cada edição, o que não será diferente do próximo ano.

Segundo informações obtidas com a Comissão Organizadora, a grade artística poderá sofrer alterações no sentido do acréscimo de mais um show nacional em um de seus quatro dias, o que será divulgado nas próximas semanas.

Os camarotes já estão sendo comercializados e restam poucas unidades, podendo ser parcelados via boleto através do telefone/WhatsApp (43) 99825-0570, com Nilton Teles.