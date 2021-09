Magnus apresenta #VocêMerece

Uma campanha que visa transformar o futuro em realidade

O estabelecimento de ensino acredita que você merece um recomeço, construir sua história e buscar seu sonho

Após um ano de pandemia, buscamos algum caminho de recomeçar nesse novo mundo, nesse novo normal. Por mais que pareça difícil acreditar no retorno dessa normalização, o Colégio Magnus promete ajudar e direcionar seus alunos a construir sua história.

Além disso, vale atentar que já estamos caminhando para essa volta, visto que os profissionais de educação estão se vacinando e os protocolos de segurança estão sendo seguidos com muito rigor.

A campanha #VocêMerece está relacionada justamente com esse recomeço, acreditando no potencial de cada aluno em se adaptar.

Com ela, o Colégio busca mostrar que, depois de terem seguido em frente e superado os obstáculos, todos merecemos o melhor. A grande adaptação, a excelência do ensino e o comprometimento dos funcionários, qualidades pelas quais o Magnus já é reconhecido, foram recombinadas pensando no propósito de cada estudante nesse novo cenário em que vivemos.

É indiscutível, também, que a educação sofrerá uma enorme transformação digital nos próximos anos. Quase tudo que será visto a partir de agora, na educação mundial, deve considerar que a tecnologia digital se tornou uma importante ferramenta de aprendizagem.

“Dessa forma, todos devem buscar um novo colégio para acompanhar esse novo normal, pois percebemos durante a pandemia, que o ensino tradicional já se tornou obsoleto. O Colégio Magnus está sempre se aprimorando e acompanhando as transformações educacionais que ocorrem no mundo, para que assim cada aluno consiga se desenvolver conforme suas capacidades e objetivos, porque é isso que eles merecem”;, afirma Ana Paula Orlandini, diretora do Colégio Magnus.