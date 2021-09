Mãe pede prisão de filhos em Pinhal

Dois foram presos por descumprimento da medida protetiva de afastamento do lar

Nesta terça-feira, dia 21, por volta das 23h20, a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, foi acionada devido desobediência de decisão judicial.

Após solicitação, a equipe se deslocou até o endereço na rua Santa Catarina, Bairro Triolândia, onde a senhora e mãe, relatou que seus filhos retornaram para a sua residência, porém há contra eles uma medida protetiva de afastamento do lar. Segundo a vítima, um de seus filhos havia feito diversas ameaças a vida da mesma, utilizando um facão para amedronta-la.

No endereço, localizaram os autores dormindo na via publica e próximo a residência da senhora, deram voz de abordagem. Para realizarem a abordagem algemaram os autores, pois os mesmos estavam alterados e havia o risco de fuga. Durante, visualizaram do lado deles um facão com lâmina de 30 cm e encontraram embaixo do cobertor uma faca, com 22 cm de lâmina.

Após, encaminharam ambos para o hospital, para lavrar o laudo de lesões, e subsequentemente, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, para tomar as devidas providências. Resultando na prisão de dois homens, um de 31 anos e outro de 23 anos. Os objetos (foto) foram apreendidos.