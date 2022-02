Mãe de aluno que está no Canadá mostra gratidão

Adolescente de 16 anos de Guapirama ficará no país por seis meses

Matheus Henrique Furtado (fotos), de 16 anos, foi um dos 100 selecionados para participar de um intercâmbio através de projeto do Governo Estadual.

A viagem faz parte do programa Ganhando o Mundo, iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que ofereceu a estudantes do Ensino Médio uma formação em instituições de ensino estrangeiras que tinham curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil. Os jovens foram selecionados com base em um ranking de melhores notas entre as escolas do Estado.

Filho de Orlando Furtado e de Isabel Soares (fotos), técnica em enfermagem, Matheus tem um irmão de nove anos. O garoto estuda no Colégio Estadual David Carneiro, em Guapirama.

A mãe agradece publicamente ao diretor do estabelecimento de ensino, Walmor Fermino (foto abaixo à esquerda), e aos professores que, por conta própria, deram uma gratificação ao Matheus para sua viagem ao Canadá, onde permanece imerso em experiência e conhecimento. Ele está numa cidade chamada Youngstown (coincidentemente, em inglês a tradução é Cidade Jovem) na província de Alberta.

Ficará seis meses no país da América do Norte.