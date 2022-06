Macro dos JEPs foram sucesso em Siqueira

Primeiros e segundos lugares garantiram vagas para fase final

O município de Siqueira Campos se despediu da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) no domingo (19). Foram quatro modalidades finalizadas e os primeiros e segundos lugares garantiram vagas para participarem da fase final, que acontecerá em duas etapas: de 15 a 23 de julho, em Campo Mourão na categoria 12 a 14 anos, e de 05 a 13 de agosto, em Pato Branco, para os alunos atletas de 15 a 17 anos.

Tomazina garante duas vagas no vôlei feminino

O voleibol foi uma das modalidades que iniciou no primeiro dia de competições. E na classificação final, o município de Tomazina ficou em primeiro lugar nas disputas da categoria feminino 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, com a Escola Estadual Francisco Oliveira e Colégio Carlos Gomes, seguido do Colégio Casucha, de Santo Antônio da Platina, e Colégio João Marques da Silveira, de Quatiguá, respectivamente.

Na categoria masculino, os classificados são os Colégios David Carneiro, de Guapirama, e Nossa Senhora das Graças, de Cambará, nos jogos de 12 a 14 anos. Figueira e Ribeirão do Pinhal, conquistaram vagas na categoria 15 a 17 anos com os Colégios Leão Schulmann e Herminia Lupion.

Vôlei de praia

Já, no vôlei de praia, que começou no sábado (18), foram definidos os melhores resultados para as seguintes equipes: categoria 12 a 14 anos feminino, os Colégios Miguel Dias (Joaquim Távora) e O Caminho (Cambará), e categoria 15 a 17 anos, os Colégios Estaduais Silvio Tavares (Cambará) e Leão Schulmann de Figueira.

Dupla de Guapirama garantiu vaga na final

Na disputa masculina na categoria 12 a 14 anos, os alunos vencedores são de Ibaiti, do Colégio Estadual Aldo Dallago, e de Santana do Itararé, do Colégio Estadual Humberto Castello Branco.

Nas duplas de 15 a 17 anos, se classificaram Guapirama, sendo representada pelo Colégio Estadual David Carneiro, e Assaí com o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia Cescato Bomtempo.

Tênis de mesa

O tênis de mesa foi disputado nas categorias individual e dupla, e o município de Wenceslau Braz garantiu o maior número de vagas para a fase final. Os resultados podem ser conferidos AQUI.

Siqueira vai para final com futsal masculino

O município de Siqueira Campos, que sediou a fase macrorregional do Norte Pioneiro nos JEPS, conquistou duas vagas no futsal masculino, sendo na categoria de 15 a 17 anos, com o Colégio Estadual Sagrada Família, seguido do Colégio João Paulo II de Arapoti; e com a equipe ACD acima de 15 anos, da Escola Antônio Paulo de Souza, que está acompanhada da Escola Renascer, de Santo Antônio da Platina, que ficou em segundo lugar no grupo único.

Na soma de resultados da categoria masculino 12 a 14 anos, os alunos atletas do Colégio Estadual João Marques da Silveira, de Quatiguá, e do Colégio Estadual Mailon Medeiros, de Bandeirantes, foram os melhores colocados. Na categoria ACD 12 a 14 anos, vão para a final as Escolas Elias Abrahão de São Sebastião da Amoreira, e Maria de Nazaré, de Jacarezinho.

Nas disputas do futsal feminino 12 a 14 anos, Arapoti se classificou em primeiro lugar com o Colégio João Paulo II, e Jaboti, na sequência, com o Colégio Julia Wanderlei. Na categoria 15 a 17 anos, o Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz, e Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de Assis, de Santa Mariana são os finalistas. Japira será representada no futsal feminino ACD acima de 15 anos, com as alunas da Escola Especial João Professor, única inscrita.

A classificação final dos JEPS em Siqueira Campos pode ser consultada neste link.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeitura de Siqueira Campos ( Reportagem: Fernanda Pereira).