Luísa desmente fake news

“Sou Deputada Federal e não menina de recados”

Mais uma feiquinius, O deputado federal Eduardo Bolsonaro, assinalou nesta quarta-feira (16), em entrevista ao Canal Terça Livre, que a também deputada Luísa Canziani (PTB-PR), relatora da proposta que prevê a regulamentação do homeschooling no Brasil, teria sido flagrada durante encontro pessoal com um transmissor com o ministro da Educação, Milton Ribeiro.

De acordo com o parlamentar, ao ser confrontada sobre o uso do aparelho, Luísa teria revelado que gravava para o programa Profissão Repórter, da Rede Globo. O ministro, segundo essa versão, teria sido aconselhado a terminar a audiência.

A deputada conversou com o npdiario na manhã desta quinta-feira, dia 17, sobre o assunto:

Não gravei e nem gravaria reunião alguma sem qualquer tipo de permissão! Quem me acompanha sabe que tenho uma trajetória de muito RESPEITO aos meus colegas. Sou do diálogo e as minhas coisas são feitas sempre às claras.

O “Profissão Repórter” está me acompanhando para um programa especial sobre a regulamentação do homeschooling. Por isso, o microfone tem ficado comigo ao longo dos dias. O Secretário Executivo do MEC foi avisado previamente (e ele testemunhou isso na reunião, explicando que eu não estava gravando, em minha defesa).

Não sei a quem interessa essa cortina de fumaça, mas peço que respeitem a minha história. Sou Deputada Federal, não menina de recados. E eu lamento profundamente ser acusada de maneira tão injusta. Mas sigo com a minha consciência absolutamente tranquila e trabalhando da melhor forma pela democracia brasileira.

Nota da Redação: O que causou desconforto no Paraná foi o deputado federal Pedro Deboni Lupion (DEM/PR) montar uma espécie de força tarefa com a suposta “notícia”, espalhando maledicências da “colega”, que disputará a reeleição com boa expectativa de votos no Norte Pioneiro.

Uma atitude deselegante e reprovável.