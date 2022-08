Lucas Dunka vira promessa de título

Lucas Dunka é promessa de título para a Pro Tork / KTM Racing Team na categoria AX2 do Arena Cross. A grande final da temporada 2022 será realizada com rodada dupla, neste fim de semana, dias 20 e 21 de agosto, em uma pista especialmente preparada no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo (SP).

Com sete pontos de vantagem na tabela, o piloto catarinense nem precisa vencer o desafio para se consagrar tricampeão, dois segundos lugares nas corridas já são suficientes. Sua expectativa é excelente, ainda mais agora, pilotando o novo modelo KTM 250 SX-F 2023.

“Estou animado para a estreia com a moto 2023, é uma grande mudança, para muito melhor. Treino com ela há algumas semanas e posso dizer que me adaptei super bem. Estou focado em fazer boas largadas e, se Deus quiser, garantir o título para a Pro Tork / KTM Racing Team”, afirma.

A programação no sábado inicia às 13h30 e no domingo às 8h. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.arenacorss.com.br mas quem não conseguir estar presente, terá a transmissão ao vivo pelo canal SporTV, além do YouTube e Facebook do Arena Cross.

Serviço: Arena Cross – Super Final

Data: 20 e 21 de agosto (sábado e domingo)

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – Pavilhão Norte

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.451 – São Paulo (SP)

Ingressos: http://www.arenacross.com.br/ ingressos

Programação:

Sábado (20/8)

13h30 – Treinos livres

15h – Abertura dos portões

15h30 – Treinos classificatórios

17h às 17h50 – Visitação aos boxes (apenas Torcida Arena)

18h às 18h50 – Sessão de autógrafos

19h – Início da transmissão ao vivo YouTube e Facebook

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1×1 Pró

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Corrida 50cc

20h10 – Corrida 65cc

20h30 – Show de Freestyle

21h – Início transmissão ao vivo SporTV

21h – Corrida Pró – 1ª bateria

21h30 – Corrida Ax2

22h – Corrida Pró – 2ª bateria

22h30 – Encerramento

Domingo (21/8)

8h – Abertura dos portões

8h – Warm-up

8h50 às 9h20 – Visitação aos boxes (apenas Torcida Arena)

9h30 às 10h – Sessão de autógrafos

10h10 – Início da transmissão ao vivo YouTube e Facebook

10h10 – Abertura do evento

10h15 – Duelo 1×1 Pró

10h20 – Solenidade oficial

10h35 – Show de Freestyle

11h – Início transmissão ao vivo SporTV

11h05 – Corrida 50cc

11h25 – Corrida 65cc

11h45 – Corrida Pró – 1ª bateria

12h05 – Corrida Ax2

12h30 – Corrida Pró – 2ª bateria

13h – Encerramento

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais.

São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!