Lucas Dunka é nova aposta da Pro Tork / KTM Racing Team

Muito se falava nos bastidores, mas agora é oficial. Lucas Dunka é o novo contratado da Pro Tork / KTM Racing Team. O catarinense de 23 anos, bicampeão brasileiro de motocross na MX2, irá acelerar com a equipe em busca de mais um título, agora na categoria principal, a MX1. O campeonato tem sua abertura programada para abril, no estado de São Paulo. Conhecido nas pistas por seu estilo único, Dunka chamou a atenção principalmente no último ano, por sua escolha em correr como privado, com uma motocicleta 2 tempos, de pilotagem e rendimento mais difíceis, o que não o impediu de desbancar os grandes favoritos. Agora, em cima de uma KTM 450 SX-F, a expectativa de fazer história é ainda maior. Para ele, integrar a equipe e ter como chefe o multicampeão Antonio Jorge Balbi Júnior é a realização de um sonho. “Sempre o admirei como piloto, acredito que a troca de experiências será importantíssima para a minha carreira. A KTM oferece as melhores motocicletas do mercado, o time tem um grande suporte e ainda conto com os equipamentos de ponta da Pro Tork. Estou muito feliz”, afirma. Assim como no Campeonato Brasileiro de Motocross, Dunka é bicampeão da AX2 no Arena Cross e também subirá de classe. O atleta ainda deve alinhar no gate do Catarinense e fazer participações em outras provas importantes, inclusive fora do país. Sua estreia será neste fim de semana, dias 15 e 16 de janeiro, no Argentino de Supercross, em Pinamar. Balbi se mostra tão animado como o novo contratado e mantém o clima de suspense no ar. “Dunka é um piloto extremamente talentoso, carismático, querido pelo público. É um prazer tê-lo em nossa equipe, tenho certeza que faremos um grande trabalho. Mas as novidades não param por aí, o cenário está movimentado e logo teremos mais notícias”, finaliza. Confira o perfil do mais novo integrante da Pro Tork KTM Racing Team: Nome: Lucas Dunka

Data de nascimento: 15/03/1998

Cidade de nascimento: Balneário Camboriú (SC)

Cidade onde mora: Piçarras (SC)

Ano em que começou a andar de moto off road: 2001

Ano em que virou piloto profissional: 2017

Principais títulos: Bicampeão Brasileiro de Motocross MX2 – 2020 e 2021, Bicampeão Brasileiro de Arena Cross AX2 – 2019 e 2020

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em dois anos sete títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico, Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi, Brasileiro de Motocross 2020 – MXJR com Gabriel Andrigo, Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho, Brasileiro de Motocross 2021 – MX4 com Willian Guimarães, Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Arena Cross 2021 – Pro com Anthony Rodríguez. Agora, preparem-se para um novo capítulo!