Loth é o campeão do 32º Pro Tork Ibitipoca

Prova válida pela penúltima etapa do Brasileiro de Enduro de Regularidade

Emerson Loth (fotos) foi o destaque do 32º Pro Tork Ibitipoca Off Road, a prova mais desafiadora de toda a história da competição. O piloto venceu a disputa da categoria principal, a Elite, somando pontos importantes na classificação do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. O evento aconteceu neste fim de semana, dias 30 e 31 de julho, entre as cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte (MG).

Em ambos os dias, foram aproximadamente 215 quilômetros de percurso explorando belas paisagens da região. A média alta de velocidade, trilhas fechadas em meio a mata e o piso acidentado com muitas pedras tornaram a vida dos atletas ainda mais difícil. Todos os participantes foram levados ao extremo, tanto na pilotagem, quanto no físico e mental.



Loth comemorou seu segundo título no evento, conhecido como o rali de regularidade mais charmoso do Brasil. “Foi o Ibitipoca mais técnico que eu já encarei. Tentei dar o meu melhor todos os dias, mantendo a cabeça. No sábado somei um quinto e um primeiro, já no domingo um segundo e um primeiro. Estou feliz demais com a vitória e por partir tranquilo para a final do nacional”, afirma o líder.

De volta a Curitiba, o piloto que representa a Pro Tork Racing Team , terá um bom tempo para descansar e se preparar para a última prova do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. Ela está programada para ocorrer nos dias 2 e 3 de dezembro, durante o Enduro da Soja, em Sorriso (MT). A expectativa da equipe é de manter a taça, fechando o ano com chave de ouro.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.