Siqueira: Linha do Trabalhador retorna

Os ônibus que fazem o transporte da Linha do Trabalhador, no município de Siqueira Campos, deverão voltar a circular a partir do mês de novembro.

Os coletivos atendem centenas de trabalhadores do quadro urbano e zona rural, que utilizam gratuitamente o transporte para chegar ao trabalho.

O processo licitatório está em andamento e segue os trâmites legais dentro da administração. Já passou pelo setor de contabilidade e aguarda parecer do Departamento jurídico, depois segue para a controladoria e a última etapa é a abertura do certame licitatório(Texto: David Batista/Foto: Sidnei Strujak).