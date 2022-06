Lilian Pedroso recebe premiação da Invisalign

Conceituada profissional atende no centro platinense

A doutora Lilian Pedroso Assolari Rossi recebeu recentemente uma premiação da Invisalign, intitulada TOP DOCTOR PARANA e está entre um grupo que mais tratou casos com os alinhadores invisíveis da Invisalign no Paraná.

Natural de Abatiá e residente em Santo Antônio da Platina há 19 anos, especialista em Ortodontia há dez anos, conta no seu currículo milhares de sorrisos transformados. Hoje com seu esposo, Dr. Luiz Paulo A. Rossi, tem a clínica Assolari & Rossi/Odontologia e Saúde que atende todos os segmentos da odontologia, localizada no centro platinense com espaço amplo e estacionamento próprio.

A ortodontia digital com os alinhadores invisíveis Invisalign corrige todos os dias de má oclusões, desde a mais simples até a mais complexas, com as tecnologias SmartStage e SmartForce, cada movimentodos seus dentes durante o tratamento será gradual, suave e eficaz. Os alinhadores Invisalign são quase invisíveis, o que te permite sempre sorrir com confiança.

Como os alinhadores são removíveis, é possível usar o fio dental e escovar os dentes normalmente, além de poder saborear a comida favorita a qualquer hora, sem restrições.

Os resultados são até 50% mais rápidos em relação aos tratamentos com aparelho fixo convencional.

Endereço: Rua 13 de Maio, 1086. Telefone (43) 99643-5181.

Acesse o Site: https://www.assolarirossi.com.br/invisalign

Facebook: https://www.facebook.com/draliliandrluizpauloodonto

Instagram: https://www.instagram.com/assolari_rossi_odontologia/