Líderes defendem agropecuária do NP

Paraná está em fase importante com a certificação internacional como área livre de aftosa sem vacina

A líder ruralista paranaense, pecuarista Lígia Franco de Medeiros Buso, coordenadora do Comitê Regional de Modernização de Pecuária de Corte , programa de governo em parceria com várias entidades da iniciativa privada, e o supervisor regional e Engenheiro Agrônomo Mário Roberto Ferri, da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), de Jacarezinho, visitaram o npdiario, em Santo Antônio da Platina,

Na ocasião, destacaram que o segmento no Paraná vive uma fase importante com a certificação internacional como área livre de aftosa sem vacina.

Hoje, das 10.873 propriedades com bovinos no cadastradas na URS(Unidade Regional de Sanidade Agropecuária de Jacarezinho) da Adapar com 75,1 % apenas de comprovação, num rebanho de aproximadamente 800.000 cabeças nos 23 municípios pertencentes ao órgão no Norte Pioneiro, a meta é chegar em 100% de comprovação do rebanho.

A Campanha de Atualização do Rebanho de 2021 , teve início em 1º de maio e se estendeu até 30 de junho, pois é fundamental para manter o Controle do Rebanho, a vigilância e o controle da movimentação.

Lembrando que desde o dia 01/07 as comprovações refratárias só podem ser realizadas nas ULSAs(Unidades Locais de Sanidade Agropecuária), localizadas nos municípios de Santo Antônio da Platina , Jacarezinho, Joaquim Távora, Siqueira Campos , Ibaiti e Wenceslau Braz.

Os pecuaristas devem fazer o fechamento geral e os lançamentos das comprovações em papel nos Sistemas, sendo que estão sujeitos à multa de R$ 1.144,80( 10 UPFs /PR).

De acordo com Mário Ferri, “além de nossas ULSAs possuímos sete Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecuário -PFTAs, localizados na fronteira com o Estado de São Paulo nos municípios de Jacarezinho (dois), Cambará, Ribeirão Claro, Carlópolis, Salto do Itararé e Santana do Itararé, que controlam e fiscalizam o tráfego de cargas agropecuárias na entrada e saída do Estado do Paraná”, disse.

Ele salientou que o ingresso de bovinos oriundos do Estado de São Paulo só é permitido para o abate no Paraná, nos frigoríficos localizados na região noroeste do Estado, cujas cargas são lacradas pelo Serviço Veterinário Oficial-CDA , do Estado de São Paulo, “conto com o apoio na divulgação para os pecuaristas procurarem nossas ULSAs para fazerem suas comprovações de rebanho”, assinalou.

URS MUNICIPIO COMPROVADA PENDENTE JACAREZINHO BARRA DO JACARÉ 100,0% 0,0% JACAREZINHO PINHALÃO 99,5% 0,5% JACAREZINHO JABOTI 98,3% 1,7% JACAREZINHO QUATIGUÁ 93,6% 6,4% JACAREZINHO GUAPIRAMA 91,0% 9,0% JACAREZINHO FIGUEIRA 87,1% 12,9% JACAREZINHO CURIÚVA 82,6% 17,4% JACAREZINHO CONSELHEIRO MAIRINCK 77,2% 22,8% JACAREZINHO STO ANTO PLATINA 76,8% 23,2% JACAREZINHO RIBEIRÃO CLARO 76,8% 23,2% JACAREZINHO SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 76,7% 23,3% JACAREZINHO TOMAZINA 75,4% 24,6% JACAREZINHO JAPIRA 74,3% 25,7% JACAREZINHO SALTO DO ITARARÉ 74,2% 25,8% JACAREZINHO JOAQUIM TAVORA 73,1% 26,9% JACAREZINHO IBAITI 72,9% 27,1% JACAREZINHO CARLÓPOLIS 71,6% 28,4% JACAREZINHO SANTANA DO ITARARÉ 70,4% 29,6% JACAREZINHO JUNDIAÍ DO SUL 67,8% 32,2% JACAREZINHO JACAREZINHO 66,7% 33,3% JACAREZINHO WENCESLAU BRAZ 66,6% 33,4% JACAREZINHO CAMBARÁ 64,0% 36,0% JACAREZINHO SIQUEIRA CAMPOS 58,5% 41,5% 75,1% 24,9%

A diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro é composta pelo presidente Bruno Almeida, vice Franz Loman, 2º vice Luís Januário da Costa, e diretores secretários Ranata Manssuia Vaz e Celso Crespo Freitas; administrativos Cecília Levatti e Nelson Simionato; patrimônio Alfeu Garbelini, juridico Renato Egéa; leilões José Henrique Vieira; comercial Henrique Krzesinski; artística Veridiana Patrial Burani e Alexandre Marques Guimarães Neto; relações pública Murilo de Mello Machado; social Valdir Domingues de Souza; pecuária Altair Alves Garcia Junior,

agricultura Valdir Bertolini; pecuária de corte Pérola Pompéia Coutinho, pecuária de leite, Marcelo Alves da Silva; agroindústria Valmir dos Santos Furtado; relações corporativas Sílvio Aparecido Alves; equinos Daniel Hungaro Driessen; ovinocultura Angenis Constantino S. Machado; de rodeio José Martins Neto; atividades equestres Wagner Messias e mais o Conselho Fiscal.

IMAGENS: Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario