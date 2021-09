Lideranças doam L 200 para a PM

Cerimônia de entrega realizada ontem à tarde

Foi promovida no pátio da 4ª Cia na tarde desta sexta-feira, dia 24, a doação oficial de uma camionete Mitsubishi L200 ano 2.020 para a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina. Ela será utilizada principalmente no meio rural.

O padre José Antônio Pereira de Campos, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, procedeu a bênção da viatura e fez orações.

Presentes o prefeito Professor Zezão, o major Robson Falk Vieira, o capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Companhia, presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior, PMs Santos, Jhonato e Caldi, o ex-presidente do Sindicato Rural Patronal de Ribeirão do Pinhal, Luiz Henrique Ferroni, secretário municipal de Planejamento, coronel Airton Diniz, advogado Alex Dias Massarelli, vice-presidente do sindicato e ex-chefe da 12ª SubDivisão Policial de Jacarezinho, Gustavo Teixeira, comerciante Orlando Viana e o gerente-geral do Sicredi, Jair Barrero Menani.

Os nomes do deputado Luiz Cláudio Romanelli e do coronel Antônio Carlos de Morais foram mencionados pelo suporte na mobilização.

Entre as decisões já tomadas – por um grupo de lideranças nos últimos 18 meses – estão a ampliação de um grupo de WhatsApp por parte de um núcleo denominado Segurança do Campo, através do qual são divididos custos para a criação de uma Central de Monitoramento.

Por meio do aplicativo WhatsApp, um grupo de produtores rurais (de pequenos e médios a grandes) e de um WR Code, que é basicamente um novo código de barras em 2D (o antigo código trabalha com apenas uma dimensão, a horizontal, e o QR Code utiliza códigos com informações tanto no plano horizontal como na vertical) aumentaram a rapidez do atendimento a um eventual crime.

Por exemplo, se um sítio estiver sendo furtado, o gerente ou proprietário aciona a PM que, automaticamente, saberá onde está sendo cometida a ação, inclusive com o mapa e o direcionamento do local.

IMAGENS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

Lembre-se de outra reunião do grupo que iniciou a mobilização: https://www.npdiario.com.br/blogs-e-colunas/agronegocio-amplia-parceria-com-autoridades-da-seguranca-platinense/

E também do encontro no Centro de Eventos em 2020: https://www.npdiario.com.br/blogs-e-colunas/criado-grupo-seguranca-do-campo-com-apoio-da-policia-mp-e-prefeitura/