Líder do tráfico é preso em Pinhal

Bem sucedida ação ocorreu às 15h20m desta quarta-feira e reuniu policiais civis e militares

Nova operação policial ocorrida na tarde desta quarta-feira, dia 21, prendeu um homem de 29 anos na Vila Hermínia em Ribeirão do Pinhal. A ação ocorreu às 15h20 e reuniu policiais civis e militares.

As investigações duraram três meses. Ele foi encaminhado ao Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) para encarceramento.

Um inquérito foi aberto para apurar a hierarquia do tráfico de entorpecentes no município, de acordo com os organismos de segurança empenhados no caso.

No decorrer da apuração, houve apreensões de drogas, elevada quantidade de dinheiro e monitoramento de usuários. A pedido da Autoridade Policial da Comarca, a Justiça concedeu ordem de prisão preventiva e buscas na sua residência.