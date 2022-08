Pro Tork no maior rali do mundo até dia dez

Piloto de 63 anos encara desafio de 7.202 km de percurso, passando por 14 cidades, oito estados e todas as regiões do país

Lincoln Berrocal está pronto para encarar sua terceira participação no Sertões, chamando a atenção mais uma vez por ser o piloto mais velho no desafio entre as motos, com seus 63 anos. O maior rali do mundo preparou para a edição de 30 anos um percurso de 7.202 quilômetros, passando por 14 cidades, oito estados e todas as regiões do Brasil. A aventura iniciou nesta sexta-feira, dia 26, em Foz do Iguaçu (PR), e e segue até 10 de setembro, em Salinópolis (PA).

Será uma verdadeira missão para o curitibano que defende a Pro Tork e a Sportbay. A prova não exige apenas preparo físico, mas muita concentração na navegação, já que haverão 4.378 km de trechos cronometrados ao longo das 14 etapas, passando por uma variedade de terrenos e climas. Mas a bordo de uma KTM 990 Adventure, a briga na categoria Over 45 promete ficar um pouco mais fácil.

“Estou muito animado, por mais que meu objetivo seja sempre completar, acredito que posso andar entre os top 10 na classe. Além da parte técnica, físico, é um evento que leva ao esgotamento mental, por isso é importante ter cabeça. Acho que administro isso bem. Passaremos alguns dias inteiros em cima da motocicleta, dormiremos pouco, tudo isso pesa”, explica o atleta, que em 2003 foi o décimo primeiro na Super Production e em 2019 o oitavo na Over 45.

Vale lembrar que a Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina é patrocinadora do Sertões e conta com uma linha de produtos licenciados do evento – com capacetes, mini capacetes, copo e cooler térmicos, entre outros itens que podem ser encontrados nas melhores lojas do país, além de uma loja itinerante que irá acompanhar todo o roteiro que celebra o Bicentenário da Independência.

Prólogo e Rampa Promocional

Um dos pontos altos dos dias que antecedem a largada do Sertões e onde os competidores aceleram pela primeira vez é o Prólogo, que define a ordem de largada para a primeira etapa. A equipe técnica montou um trecho em linha de 7.300 metros para a disputa, marcada para sexta-feira, das 7h às 14 horas.

Os competidores entram no trecho um a um, por ordem de modalidade – Moto, Quad, UTV e Carro – com intervalo de um minuto para definir os tempos de largada. Ao final do percurso do prólogo eles se dirigem direto para a Rampa Promocional, montada no estacionamento do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, quando serão apresentados ao público.

Super Prime

A sexta também reserva a disputa do Super Prime, para os oito melhores de cada modalidade definidos no prólogo. Na arena montada na Alfândega Ponte Nova, marco das 3 fronteiras, haverá uma disputa no sistema mata-mata para definição do “pole position”. O acesso é restrito apenas a quem tiver ingressos, que serão distribuídos pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Confira a programação:

1ª etapa – 27/08 – Sábado – Foz do Iguaçu PR / Umuarama PR

2ª etapa – 28/08 – Domingo – Umuarama PR / Presidente Prudente SP

3ª etapa – 29/08 – Segunda-feira – Presidente Prudente SP / Campo Grande MS

4ª etapa – 30/08 – Terça-feira – Campo Grande MS / Costa Rica MS

5ª etapa – 31/08 – Quarta-feira – Costa Rica MS / Barra do Garças MT

6ª etapa – 01/09 – Quinta-feira – Barra do Garças MT / S.Felix do Araguaia MT

7ª etapa – 02/09 – Sexta-feira – S.Felix do Araguaia MT / Palmas TO

8ª etapa – 04/09 – Domingo – Palmas TO / Mateiros TO

9ª etapa – 05/09 – Segunda-feira – Mateiros TO / Bom Jesus PI

10ª etapa – 06/09 – Terça-feira – Bom Jesus PI / Bom Jesus PI

11ª etapa – 07/09 – Quarta-feira – Bom Jesus PI / Balsas MA

12ª etapa – 08/09 – Quinta-feira – Balsas MA / Imperatriz MA

13ª etapa – 09/09 – Sexta-feira – Imperatriz MA / Paragominas PA

14ª etapa – 10/09 – Sábado – Paragominas PA / Salinópolis PA

