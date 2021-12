Leodir Bonilha é Cidadão de Curitiba

Recebeu honraria ontem à noite na sede do Legislativo da Capital de todos os paranaenses

Leodir Bonilha recebeu na noite desta sexta-feira, dia três, o título de Cidadão Honorário de Curitiba. A proposta é do vereador Oscalino do Povo (PP), que também é de Siqueira Campos, cidade onde o empresário nasceu e é diretor da maior fábrica de motopeças da América Latina e a maior fabricante de capacete para motocicletas do mundo, a Pro Tork.

A entrega da homenagem na Câmara Municipal de Curitiba contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira, que por anos atuou na Comarca de Siqueira Campos e o presidente do grupo Protork, Marlon Bonilha, além de familiares do homenageado.

“Indiscutivelmente o grupo Pro Tork é motivo de orgulho para todos paranaenses e brasileiros. Estamos aqui hoje para lhe homenagear. Você merece muito o Título de Cidadão Honorário de Curitiba. Aliás, merece até de Cidadão do Paraná. Desejo vida longa sempre, muito sucesso e que a vida sempre lhe devolva tudo aquilo de bom que você tem feito pelas pessoas do Paraná”, enfatizou Romanelli, primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa).

O parlamentar lembrou que, neste domingo, 5 de dezembro, Leodir Bonilha comemora aniversário, ao lado da família e, agora, como mais novo cidadão curitibano.

Honrado — Emocionado, Leodir – homem sempre alegre e bem humorado – contou parte da história de sucesso da Pro Tork, empresa genuinamente brasileira, que nasceu em Curitiba e depois se transferiu para o Norte Pioneiro, onde mantém um dos maiores grupos empresariais do País, com foco na fabricação de peças para motos, porém com atuação em outros mercados, como combustíveis e agronegócios.

“Fico muito honrado porque sei que em uma metrópole como Curitiba você ser escolhido como Cidadão Honorário não deixa de ser uma grande honra. Muitos gostariam de estar aqui e não têm essa oportunidade. Mais uma vez, agradeço ao vereador Oscalino do Povo por esse reconhecimento”, comentou, referindo-se ao proponente da honraria, aprovada por unanimidade no Legislativo da Capital de todos os paranaenses.

O vereador Oscalino do Povo lembrou que o grupo Pro Tork contribui significativamente para o crescimento, com a geração de emprego e renda e o fortalecimento da economia. Para ele, a gigante tem trazido resultados expressivos para o Paraná.

“Mesmo durante a pandemia, a Pro Tork manteve as atividades, sem comprometer a saúde física e financeira dos colaboradores. Isso porque manteve o emprego dos trabalhadores, a produção e os investimentos necessários para o aquecimento da economia no Estado”, destacou o vereador.

Trajetória — Leodir Bonilha nasceu em Siqueira Campos. É casado com Maria Cristina de Carvalho Bonilha e pai de Marcelo Eduardo, Kelly Marla e Mariana Eduarda.

Ainda criança foi para São Paulo capital, onde permaneceu até por volta de 1962, quando retornou ao Norte Pioneiro. Em 1965, com 11 anos de idade, mudou-se para Curitiba junto com a família, por causa das dificuldades da época. Na capital, fazia “bicos” para ajudar no sustento da casa. Devido à situação financeira, começou a trabalhar formalmente aos 14 anos de idade e estudava à noite.

Iniciou a carreira profissional na Companhia Fiat Lux, em Curitiba, como auxiliar de laboratório, chegando ao cargo de direção, ocupação em que permaneceu até aposentar-se.

Formado em Administração, Ciências e Letras pela FACEL.

Quando isso aconteceu, voltou ao Norte Pioneiro para trabalhar na empresa da família, a Pro Tork, onde atualmente, exerce o cargo de Diretor Jurídico.

O empresário também tem atuação expressiva no incentivo ao esporte paranaense. Foi conselheiro e Sócio Ouro do Coritiba por muitos anos e chegou a disputar a vice-presidência do Clube. Hoje, é Cônsul do Coxa para região norte do Paraná.

Na juventude, teve participação ativa e efetiva em inúmeros eventos para ajudar a comunidade dos bairros do Boqueirão e Uberaba. Voluntariamente, atendia mais de 200 pessoas, quando as ajudava na DIRPF (Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física), pois elas não tinham conhecimentos e nem condições financeiras de contratar um contador para essa finalidade.

“Leodir Bonilha é um ferrenho defensor de Curitiba, divulgando nossa capital por onde passa, no Brasil e no mundo. Por isso, não restam dúvidas de que é merecedor desta homenagem, pela história pessoal, dedicação e amor por Curitiba. Obrigado, irmão curitibano”, justificou Oscalino.

Também participaram da homenagem ao empresário o segundo-vice-presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tito Zeglin (PDT) e o vereador Mauro Ignácio, além de outros amigos.