Com familiares e amigos em Santo Antônio da Platina

Um Luau marcou o recente aniversário de Leni Regina Crespo de Freitas na chácara do Pesqueiro do Vô João, com traje havaiano, em Santo Antônio da Platina.

Os cumprimentos especiais foram do marido, Marcos, e da filha, Maryellen.

Evento social animado e abençoado.

Fotos: Alex Batistela/Foto Celso.