Leilões e exposições de animais retornam na EFAPI EXPO 2022

Várias raças estarão em Mostra e lotes serão arrematados pelos pecuaristas no local

Exclusivo: De 17 a 21 de agosto de 2022, a Efapi (Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) completará seu cinquentenário e integrará a programação do aniversário dos 108 Anos de Santo Antônio da Platina. O presidente do Núcleo de Nelore do Norte Pioneiro, José Márcio Peixoto Filho (foto da capa) anunciou, na noite desta segunda-feira, dia 11, que haverá Mostras de gado nelore e outras raças, como o charolês(foto).

É uma novidade, pois as feiras há pelo menos sete anos não têm mais exposições de animais ao vivo e nem leilões presenciais, sendo tudo transmitido pela internet ou, em alguns casos, televisão.

Haverá um leilão na quarta-feira, dia 17, e outro no sábado, 20, com vários lotes de 10 a 15 cabeças. “Já convidamos diversos criadores e já garantiram que participarão”, adiciona Márcio.

A Efapi 2022 terá shows, cavalgadas, palestras, praça de alimentação, parque de diversões e outras atrações que devem atrair milhares de pessoas ao Parque de Exposições Dr Alício Dias dos Reis, conforme planejaram o prefeito Professor Zezão e o presidente e vice da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas e Junior Gaudêncio, numa parceria que se projeta produtiva.

A entrada será gratuita.

