Leilão da Prefeitura de Salto do Itararé

Leilão On-line da Prefeitura de Salto do Itararé

O Leilão acontecerá no dia 23 de junho de 2022 às nove horas pelo Maior Lance.

Exclusivamente on-line no site do leiloeiro – www.simonleiloes.com.br

Condição de Pagamento: À VISTA, MEDIANTE DEPÓSITO.

São 12 lotes disponíveis entre eles, motoniveladora Caterpillar, caminhão basculante, veículos, ônibus, além de sucatas diversas.

Relação completa acesso o site, fotos e informações www.simonleiloes.com.br

Observação: Os bens a serem alienados ficarão à disposição dos interessados para constatação do estado em que se encontram, de segunda à sexta-feira, entre sete e 11 horas e 13 às 17 horas, com agendamento prévio no setor rodoviário através do telefone (43) 3579-1607 ou diretamente com responsável através do celular (43) 99612-6065.

Local de depósito dos bens: Pátio da Prefeitura, Rua Eduardo Bertoni Junior, nº 471, Centro Salto do Itararé.

Elton Luiz Simon – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL – JUCEPAR 09/023-L