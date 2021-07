Leilão arrecadará recursos para Raio-X

Campanha visa aquisição do aparelho em Santo Antônio da Platina

Leilão virtual será promovido no próximo dia 15 (uma quinta-feira) por meio do Instagram visando arrecadar recursos financeiros para aquisição de um aparelho de Raio-X móvel, mas que se pretende instalar inicialmente no Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto), em Santo Antônio da Platina.

A informação é de Mariana Barcala (foto) estudante de Medicina na Unimar(Universidade de Marília/SP) e que recentemente perdeu a mãe, Mabiane, para a Covid-19. Ela, a irmã Natália, e o pai, César, sentiram muito a perda, como previsível, e têm participado de campanhas para evitar novos óbitos pela doença.